Восемь раненых, среди них ребенок: Россия снова обстреляла Сумскую область (фото)

Россия снова атаковала Сумскую область. Под обстрелы попали жилые районы.

Кроме того, сегодня утром враг нанес очередные авиаудары по Краснопольской громаде, попав по неработающему предприятию. Предварительно без жертв", - добавили в полиции.

В результате атак ранения получили восемь мирных жителей, среди них - девочка 8 лет. Повреждены:

Правоохранители отметили, что на местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений.

Сегодня же утром под атаками оказались Ахтырская и Краснопольская громады:

Спасатели рассказали, что вчера вечером враг ударил по одному из населенных пунктов Сумской громады. Как результат - загорелся частный дом.

Атака РФ 4 октября

В ночь на 4 октября российские войска снова атаковали Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. Под воздушный удар попали несколько регионов страны.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о повышенной активности вражеской тактической авиации, в частности о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) по территории Сумской области и в направлении Запорожья.

Местные жители сообщали о серии взрывов в Сумах, в пределах Чугуевской громады Харьковской области, а также в Чернигове, где прозвучало несколько мощных детонаций.

На местах работают экстренные службы, уточняется информация о последствиях атаки.

Кроме того, в ночь на 4 октября российские военные атаковали Запорожскую область дронами. Три человека получили ранения, повреждены дома и объекты инфраструктуры.