Восемь раненых, среди них ребенок: Россия снова обстреляла Сумскую область (фото)
Россия снова атаковала Сумскую область. Под обстрелы попали жилые районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Национальную полицию Украины.
Спасатели рассказали, что вчера вечером враг ударил по одному из населенных пунктов Сумской громады. Как результат - загорелся частный дом.
Сегодня же утром под атаками оказались Ахтырская и Краснопольская громады:
- сгорели нежилые помещения,
- повреждены 11 частных домовладений.
Правоохранители отметили, что на местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений.
В результате атак ранения получили восемь мирных жителей, среди них - девочка 8 лет. Повреждены:
- 23 частных дома,
- школа,
- детский сад,
- хозяйственные постройки,
- транспортные средства,
- объекты инфраструктуры.
Зафиксировано также возгорание сухой растительности.
Кроме того, сегодня утром враг нанес очередные авиаудары по Краснопольской громаде, попав по неработающему предприятию. Предварительно без жертв", - добавили в полиции.
Атака РФ 4 октября
В ночь на 4 октября российские войска снова атаковали Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. Под воздушный удар попали несколько регионов страны.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о повышенной активности вражеской тактической авиации, в частности о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) по территории Сумской области и в направлении Запорожья.
Местные жители сообщали о серии взрывов в Сумах, в пределах Чугуевской громады Харьковской области, а также в Чернигове, где прозвучало несколько мощных детонаций.
На местах работают экстренные службы, уточняется информация о последствиях атаки.
Кроме того, в ночь на 4 октября российские военные атаковали Запорожскую область дронами. Три человека получили ранения, повреждены дома и объекты инфраструктуры.