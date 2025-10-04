Вісім поранених, серед них дитина: Росія знову обстріляла Сумську область (фото)

Росія знову атакувала Сумську область. Під обстріли потрапили житлові райони.

Окрім того, сьогодні вранці ворог завдав чергових авіаударів по Краснопільській громаді, поціливши по непрацюючому підприємству. Попередньо без жертв", - додали в поліції.

Унаслідок атак поранення отримали вісім мирних мешканців, серед них - дівчинка 8 років. Пошкоджено:

Правоохоронці зазначили, що на місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів.

Сьогодні ж вранці під атаками опинилися Охтирська та Краснопільська громади:

Рятувальники розповіли, що вчора ввечері ворог вдарив по одному з населених пунктів Сумської громади. Як результат - зайнявся приватний будинок.

Атака РФ 4 жовтня

У ніч проти 4 жовтня російські війська знову атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Під повітряний удар потрапили кілька регіонів країни.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про підвищену активність ворожої тактичної авіації, зокрема про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) по території Сумської області та у напрямку Запоріжжя.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у Сумах, у межах Чугуївської громади Харківської області, а також у Чернігові, де пролунало кілька потужних детонацій.

На місцях працюють екстрені служби, уточнюється інформація про наслідки атаки.

Окрім того, у ніч на 4 жовтня російські військові атакували Запорізьку область дронами. Троє людей отримали поранення, пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.