В США сенаторы осудили "тарифные угрозы" Трампа союзникам по НАТО

В Сенате США двухпартийная группа выступила с осуждением в адрес президента Дональда Трампа, который пригрозил ввести пошлины против ряда стран НАТО из-за вопроса Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенаторов, опубликованное на сайте комитета Сената США по иностранным делам.

Авторы заявления - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от республиканцев Том Тиллис. Они опубликовали заявление от имени двухпартийной группы наблюдателей Сената в НАТО, где осудили угрозу Трампа ввести пошлины против Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

"Они являются нашими союзниками по НАТО, которые воевали вместе с нами, погибали вместе с нами и сделали Америку более безопасной и процветающей", - сказано в документе.

Сенаторы также заявили, что США не имеют необходимости осуществлять приобретение Гренландии за большие деньги, или захватывать остров военной силой. Дания и Гренландия и без того готовы сотрудничать с США в вопросе безопасности в Арктике и других приоритетов.

"Когда мы снова соберемся с нашими коллегами из Сената, мы передадим точки зрения, которые разделяют датские и гренландские чиновники, а также коренные жители, которые ежедневно живут реалиями Гренландии", - отмечается в заявлении.

В то же время настаивание Трампа на захвате Гренландии несут исключительно вред для США, а угрозы ввести тарифы угрожают в первую очередь американским предприятиям. Такая риторика со стороны Вашингтона может порадовать только российского диктатора Владимира Путина и его союзника, китайского руководителя Си Цзиньпина.

"Наши союзники заслуживают лучшего, так же как и американский народ, который четко выразил свое несогласие с этой порочной политикой. Многие американцы уже обеспокоены стоимостью жизни, эти тарифы приведут к повышению цен как для семей, так и для бизнеса. Мы призываем администрацию отказаться от угроз и перейти к дипломатии", - резюмировали сенаторы.