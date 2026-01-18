ua en ru
В США сенаторы осудили "тарифные угрозы" Трампа союзникам по НАТО

США, Воскресенье 18 января 2026 17:45
В США сенаторы осудили "тарифные угрозы" Трампа союзникам по НАТО Иллюстративное фото: в Сенате США не поняли желание Трампа получить Гренландию (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Сенате США двухпартийная группа выступила с осуждением в адрес президента Дональда Трампа, который пригрозил ввести пошлины против ряда стран НАТО из-за вопроса Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенаторов, опубликованное на сайте комитета Сената США по иностранным делам.

Авторы заявления - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от республиканцев Том Тиллис. Они опубликовали заявление от имени двухпартийной группы наблюдателей Сената в НАТО, где осудили угрозу Трампа ввести пошлины против Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

"Они являются нашими союзниками по НАТО, которые воевали вместе с нами, погибали вместе с нами и сделали Америку более безопасной и процветающей", - сказано в документе.

Сенаторы также заявили, что США не имеют необходимости осуществлять приобретение Гренландии за большие деньги, или захватывать остров военной силой. Дания и Гренландия и без того готовы сотрудничать с США в вопросе безопасности в Арктике и других приоритетов.

"Когда мы снова соберемся с нашими коллегами из Сената, мы передадим точки зрения, которые разделяют датские и гренландские чиновники, а также коренные жители, которые ежедневно живут реалиями Гренландии", - отмечается в заявлении.

В то же время настаивание Трампа на захвате Гренландии несут исключительно вред для США, а угрозы ввести тарифы угрожают в первую очередь американским предприятиям. Такая риторика со стороны Вашингтона может порадовать только российского диктатора Владимира Путина и его союзника, китайского руководителя Си Цзиньпина.

"Наши союзники заслуживают лучшего, так же как и американский народ, который четко выразил свое несогласие с этой порочной политикой. Многие американцы уже обеспокоены стоимостью жизни, эти тарифы приведут к повышению цен как для семей, так и для бизнеса. Мы призываем администрацию отказаться от угроз и перейти к дипломатии", - резюмировали сенаторы.

Трамп угрожает тарифами

Напомним, что 17 января Трамп пообещал ввести пошлины на товары европейских союзников. Тарифы коснутся ряда стран и будут действовать до тех пор, пока США не будет разрешено выкупить Гренландию.

Так, с 1 февраля 2026 года вступят в силу 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании (к тому же на эти страны уже распространяются пошлины, которые были введены еще раньше). Если США не получат Гренландию до 1 июня 2026 года, то пошлины увеличатся до 25%.

После этого анонса ряд европейских лидеров выступили с соответствующими заявлениями, в которых было сказано, что они готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа. Среди прочего, в Евросоюзе планируют остановить реализацию торгового соглашения между блоком и Соединенными Штатами. На фоне угроз Трампа Брюссель больше не видит перспектив этого соглашения.

НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сенат США Гренландия
