Вышиванки к 1 сентября: сколько стоят и как выбрать для школьника

Перед 1 сентября родители традиционно ищут для школьников праздничную одежду, и вышиванка остается одним из самых популярных вариантов. Цены на детские рубашки стартуют от 530 гривен, а стоимость эксклюзивных изделий ручной работы может достигать 12 тысяч гривен.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят вышиванки для школьников.
Главное:
Самые бюджетные модели для детей младшего школьного возраста можно найти от 530 гривен. Речь идет о рубашках с машинной вышивкой на хлопковой основе. Для подростков цены стартуют примерно от 900 гривен.
Стоимость вышиванки зависит от ткани, фасона, сложности орнамента и способа нанесения вышивки.
Ориентировочные цены следующие:
Самые доступные варианты обычно можно найти на локальных рынках и интернет-магазинах. В брендовых магазинах цена может быть значительно выше.
При выборе следует учитывать не только внешний вид рубашки, но и то, сколько времени ребенок проведет в нем в течение дня.
На что обратить внимание:
Для девочек можно выбрать классическую блузку, платье-вышиванку или модель с поясом. Мальчикам подойдут рубашки из льна или хлопка, которые легко соединить с классическими брюками, джинсами или жилетом.
Перед заказом следует проверить состав ткани, размерную сетку и правила ухода. Особенно это важно для изделий из натуральных материалов и ручной вышивкой, которые могут нуждаться в деликатной стирке.
Для первого сентября лучше выбирать модель, в которой ребенку будет удобно в течение всего дня, а не только во время праздничной линейки.
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