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Вышиванки к 1 сентября: сколько стоят и как выбрать для школьника

08:07 26.08.2026 Ср
3 мин
Какие модели лучше всего подходят ученикам младших классов, а какие - для старшеклассников?
aimg Василина Копытко
Какие цены на вышиванки до 1 сентября (фото: Getty Images)

Перед 1 сентября родители традиционно ищут для школьников праздничную одежду, и вышиванка остается одним из самых популярных вариантов. Цены на детские рубашки стартуют от 530 гривен, а стоимость эксклюзивных изделий ручной работы может достигать 12 тысяч гривен.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят вышиванки для школьников.

Главное:

  • Цены на детские вышиванки к 1 сентября стартуют от 530 грн, для подростков - от 900 грн.
  • Вышиванки ручной работы стоят от 1500 грн, а более сложные модели - около 2500-4500 грн.
  • Льняные вышиванки продают от 3000 грн, а цена эксклюзивных изделий от известных мастеров может достигать 12 тысяч грн.
  • Для школьника следует выбирать натуральную ткань, удобный крой и правильный размер, чтобы одежда не сковывала движений.
  • На теплый сентябрь лучше подойдут легкие хлопчатобумажные или льняные рубашки, а для прохладной погоды - модели с длинным рукавом.

Сколько стоят вышиванки для школьников

Самые бюджетные модели для детей младшего школьного возраста можно найти от 530 гривен. Речь идет о рубашках с машинной вышивкой на хлопковой основе. Для подростков цены стартуют примерно от 900 гривен.

Стоимость вышиванки зависит от ткани, фасона, сложности орнамента и способа нанесения вышивки.

Ориентировочные цены следующие:

  • машинная вышивка на хлопке - от 530 грн для младших школьников и от 900 грн для подростков;
  • ручная вышивка - от 1500 грн, более сложные модели стоят около 2500-3600 грн;
  • домотканое полотно - от 1350 грн, изделия с ручной вышивкой - около 2800-4500 грн;
  • льняные вышиванки - от 3000 грн;
  • эксклюзивные изделия от известных мастеров - до 12 000 грн.

Самые доступные варианты обычно можно найти на локальных рынках и интернет-магазинах. В брендовых магазинах цена может быть значительно выше.

Цены на вышиванки для школьников (скриншот)

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Как выбрать вышиванку ребенку на 1 сентября

При выборе следует учитывать не только внешний вид рубашки, но и то, сколько времени ребенок проведет в нем в течение дня.

На что обратить внимание:

  • Материал. Для школьников лучше выбирать натуральные ткани - лен, хлопок или домотканое полотно. Они подходят для длительного ношения, особенно если 1 сентября будет теплым.
  • Крой. Рубашка не должна сковывать движения. Для младших школьников подойдут свободные модели, где ребенку будет удобно сидеть на уроках, двигаться и играть.
  • Размер. Не стоит брать вещь "вплотную", но слишком большой запас также может испортить вид. Для льняных изделий следует учесть возможную незначительную усадку после стирки.
  • Дизайн. Для младших школьников можно выбирать более яркие цветочные или геометрические орнаменты. Старшим детям часто подходят более сдержанные варианты - геометрическая вышивка, пастельные цвета или популярный стиль "белое по белому".
  • Погода. Если в начале сентября будет тепло, комфортнее будут легкие рубашки с коротким или длинным рукавом. Для прохладной погоды можно рассмотреть более плотные модели или современные свитшоты с вышивкой.

Для девочек можно выбрать классическую блузку, платье-вышиванку или модель с поясом. Мальчикам подойдут рубашки из льна или хлопка, которые легко соединить с классическими брюками, джинсами или жилетом.

Что проверить перед покупкой

Перед заказом следует проверить состав ткани, размерную сетку и правила ухода. Особенно это важно для изделий из натуральных материалов и ручной вышивкой, которые могут нуждаться в деликатной стирке.

Для первого сентября лучше выбирать модель, в которой ребенку будет удобно в течение всего дня, а не только во время праздничной линейки.

Ранее мы рассказывали о том, что родители первоклассников имеют возможность оформить "Пакет школьника" 2026 и получить 5000 гривен на подготовку для школы.

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