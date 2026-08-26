Вишиванки до 1 вересня: скільки коштують і як вибрати для школяра

Перед 1 вересня батьки традиційно шукають для школярів святкове вбрання, і вишиванка залишається одним із найпопулярніших варіантів. Ціни на дитячі сорочки стартують від 530 гривень, а вартість ексклюзивних виробів ручної роботи може сягати 12 тисяч гривень.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують вишиванки для школярів.
Головне:
Найбюджетніші моделі для дітей молодшого шкільного віку можна знайти від 530 гривень. Йдеться про сорочки з машинною вишивкою на бавовняній основі. Для підлітків ціни стартують приблизно від 900 гривень.
Вартість вишиванки залежить від тканини, фасону, складності орнаменту та способу нанесення вишивки.
Орієнтовні ціни такі:
Найдоступніші варіанти зазвичай можна знайти на локальних ринках та в інтернет-магазинах. У брендових магазинах ціна може бути значно вищою.
При виборі варто враховувати не лише зовнішній вигляд сорочки, а й те, скільки часу дитина проведе в ній протягом дня.
На що звернути увагу:
Для дівчат можна обрати класичну блузку, сукню-вишиванку чи модель із поясом. Хлопчикам підійдуть сорочки з льону або бавовни, які легко поєднати з класичними брюками, джинсами чи жилетом.
Перед замовленням варто перевірити склад тканини, розмірну сітку та правила догляду. Особливо це важливо для виробів із натуральних матеріалів та ручною вишивкою, які можуть потребувати делікатного прання.
Для першого вересня найкраще обирати модель, у якій дитині буде зручно протягом усього дня, а не лише під час святкової лінійки.
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