В Высший совет правосудия избрали пятерых новых членов

На ХІХ внеочередном съезде судей Украины избрали пятерых из восьми членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховного суда.

Отмечено, что новоизбранные члены ВРП уже приняли присягу.

"Сегодня, 11 января 2023 года, делегаты XIX внеочередного съезда судей Украины избрали пятерых членов Высшего совета правосудия сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

Ранее, в феврале 2022 года, стало известно, что 10 членов Высшего совета правосудия приняли решение уволиться. Таким образом, в составе ВРП осталось всего 5 членов из 15, и он неполномочен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.