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Зеленський затвердив конкурс з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя

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Київ, Субота 23 липня 2022 18:57
Зеленський затвердив конкурс з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Згідно з документом, президент затвердив конкурс і створив комісію, яка займеться його проведенням.

Після завершення конкурсу Зеленський призначить переможців членами Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

Причиною масового звільнення стало невдоволення Етичною радою, яка 8 лютого почала процедуру оцінювання діючих членів ВРП, не провівши співбесіди з кандидатами на шість вакантних посад.

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Володимир Зеленський Україна Вища рада правосуддя
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