UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів

Фото: до Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів (t.me/supremecourtua)
Автор: Тетяна Степанова

На ХІХ позачерговому з'їзді суддів України обрали п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду.

"Сьогодні, 11 січня 2023 року, делегати XІХ позачергового з’їзду суддів України обрали п’ятьох членів Вищої ради правосуддя строком на чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

  • суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Григорій Усик ("за" проголосували 243 делегати);
  • суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (її кандидатуру підтримали 214 делегатів);
  • суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Сасевич ("за" проголосували 230 делегатів);
  • суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова (її кандидатуру підтримали 220 делегатів);
  • суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова (за неї віддав голос 221 делегат).

Зазначено, що новообрані члени ВРП вже склали присягу.

Нагадаємо, у липні 2022 року президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Раніше, у лютому 2022 року, стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вища рада правосуддя