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Палата представителей США запретила сотрудникам пользоваться TikTok

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Вашингтон, Среда 28 декабря 2022 01:11
Палата представителей США запретила сотрудникам пользоваться TikTok Фото: Палата представителей США запретила сотрудникам пользоваться TikTok (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Палата представителей Конгресса вводит запрет на использование приложения китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Во вторник все законодатели Палата представителей и их сотрудники получили письмо за подписью главного административного директора палаты (CAO) с требованием удалить приложение TikTok с официальных устройств из-за проблем в сфере безопасности.

В письме говорилось, что со всеми, у кого уже есть TikTok, свяжутся по поводу удаления приложения, а будущая его загрузка запрещается.

Запрет практически аналогичен законопроекту, который вот-вот должен вступить в силу, – о запрете использования приложения TikTok на устройствах федерального правительства.

Это произойдет, как только президент Джо Байден подпишет в ближайшие дни законопроект о федеральном бюджете на следующий финансовый год. В этом законопроекте, обеспечивающим финансирования различных статей бюджета на сумму 1,66 триллиона долларов, есть положение о финансировании мер по запрету приложения TikTok на федеральных устройствах.

По состоянию на прошлую неделю, правительства 19 штатов уже запретили приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd, на рабочих устройствах правительств этих штатов.

В Конгрессе также уже звучали предложения ввести общенациональный запрет на китайское приложение.

Ранее стало известно, что в Азербайджане заблокировали социальную сеть TikTok. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Службы госбезопасности страны.

Также сообщалось, что роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном. Таким образом РФ пытается повлиять на молодежь.

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