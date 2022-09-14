ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кидає тінь на успіхи армії. В Азербайджані заблокували TikTok

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 21:43
Кидає тінь на успіхи армії. В Азербайджані заблокували TikTok Фото: Азербайджан заблокував TikTok (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Азербайджані тимчасово заблокована соціальна мережа TikTok. Відповідну постанову опубліковано на сайті служби держбезпеки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби державної безпеки Азербайджану.

"В цей час ресурс соціальної мережі TikTok публікує інформацію, яка кидає тінь на успіхи нашої армії, містить військову таємницю і спрямована на створення в суспільстві помилкової думки. У зв'язку з вищевикладеним було прийнято рішення про тимчасове обмеження діяльності соціальної мережі TikTok на території Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok Азербайджан
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма