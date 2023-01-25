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В Сенате США инициируют запрет TikTok по всей стране: названа причина

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Вашингтон, Среда 25 января 2023 00:42
В Сенате США инициируют запрет TikTok по всей стране: названа причина Фото: в Сенате США инициируют запрет TikTok (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенатор Джош Хоули от Республиканской партии анонсировал внесение законопроекта о запрете приложения TikTok на территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"TikTok — это китайский черный ход в жизни американцев. Он угрожает конфиденциальности наших детей, а также их психическому здоровью. Сейчас я представлю закон, запрещающий это по всей стране", - заявил он.

Хоули не уточнил, когда он намерен опубликовать законопроект собственного авторства и каким он видит механизм запрета мобильного приложения и социальной сети в Соединенных Штатах.

В TikTok успели прокомментировать предложение сенатора. В официальном заявлении компании сказано, что Хоули выбрал неправильный подход.

"Призыв сенатора Хоули к полному запрету TikTok использует поэтапный подход к национальной безопасности. Мы надеемся, что он сосредоточит свои усилия на комплексном решении существующих проблем, а не будет делать вид, что запрет одного сервиса решит любую из проблем, которые его беспокоят, или сделает американцев безопаснее", - заявили в пресс-службе компании.

Ранее мы писали, что Палата представителей Конгресса ввела запрет на использование приложения китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.

Также мы писали, что в Азербайджане заблокировали социальную сеть TikTok. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Службы госбезопасности страны.

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