RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Высший совет правосудия отстранил судью из Броваров, которого поймали на взятке

Фото: Высший совет правосудия отстранил судью из Броваров, которого поймали на взятке (facebook.com/highcouncilofjustice)
Автор: Иван Носальский

Высший совет правосудия отстранил судью Броварского городского районного суда от осуществления правосудия. Ранее его поймали на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя САП и отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Броварского горрайонного суда Киевской области", - сказано в сообщении правоохранителей. 

В САП уточнили, что подозреваемого отстранили на два месяца. 

Что предшествовало

Напомним, 27 сентября украинские правоохранители задержали судью Броварского городского районного суда. Это произошло во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании. 

Всего подозреваемый требовал 4 тысячи долларов. 

Во время обысков у судьи изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Уже 5 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БроварыСАПСудкоррупция