Суд арестовал судью из Броваров, которого поймали на взятке

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения судье Броварского городского районного суда Киевской области в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания .

Судью взяли под стражу в зале суда. Также для него предусмотрели альтернативу - залог в размере 1,5 млн гривен. В случае ее внесения подозреваемый выйдет из следственного изолятора и будет вынужден выполнять ряд обязательств.

Дело судьи из Броваров

Напомним, 27 сентября сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро поймали на взятке судью Броварского городского районного суда. Он требовал 4 тысячи долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании.

Подозреваемого задержали во время получения второго транша неправомерной выгоды в размере 3 тысяч долларов.

Судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

При этом сегодня, 5 октября, Высший совет правосудия разрешил арестовать судью из Броваров.