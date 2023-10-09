Вища рада правосуддя відсторонила суддю з Броварів, якого спіймали на хабарі

"Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника САП та відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Броварського міськрайонного суду Київської області", - сказано у повідомленні правоохоронців.

У САП уточнили, що підозрюваного відсторонили на два місяці.

Що передувало

Нагадаємо, що 27 вересня українські правоохоронці затримали суддю Броварського міського районного суду. Це сталося під час отримання хабара у розмірі 3 тисяч доларів за "правильне вирішення питання" на судовому засіданні.

Усього підозрюваний вимагав 4 тисячі доларів.

Під час обшуків у судді вилучили розфасовані у різні конверти 15 600 доларів.

Вже 5 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.