Высшее образование в Украине и Польше. Сколько стоит обучение и какие специальности популярны
Из-за войны в Украине все больше наших выпускников выбирают обучение в зарубежных вузах. Одной из самых полярных стран для получения высшего образования является Польша, где в прошлом году учились 45,5 тысячи украинцев. Это почти половина от всего количества иностранных студентов в стране.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит высшее образование в Украине и Польше.
- Какая стоимость обучения в украинских университетах
- Сколько стоит обучение в ВУЗах Польши
- Что нужно знать украинцам о поступлении в польские университеты
Какая стоимость обучения в украинских университетах
Стоимость обучения на контрактной основе в Украине в 2024-2025 годах стартует от 15 тысяч гривен. По данным сайта "Освіта", самой дешевой специальностью является "Судостроение", которая в среднем стоит 15 183 гривны, а самой дорогой - "Аудиовизуальное искусство и производство" - 46 412 гривен.
Какие специальности самые дорогие:
- аудиовизуальное искусство и производство - 46 412 гривен
- системный анализ - 42 209 гривен
- морской и внутренний водный транспорт - 40 928 гривен
- сценическое искусство - 40 300 гривен
- международное право - 39 134 гривен
- международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 38 374 гривен
- инженерия программного обеспечения - 37 848 гривен
- компьютерные науки - 36 942 гривен
- общественное здоровье - 36 063 гривен
Стоит отметить, что цена за обучение зависит от конкретного заведения и может быть вдвое больше средней стоимости по Украине. Например, "Аудиовизуальное искусство и производство" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко стоит 71 100 гривен в год, а цена за специальность "Политическое лидерство и экономическая дипломатия" в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" составляет 110 тысяч гривен.
Год обучения в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца стоит от 22 100 гривен (за специальность "Фармация") до 79 800 гривен ("Медицина" с углубленным изучением английского языка).
Рекордсменом по стоимости обучения является Американ Юниверсити Киев, где один год на все специальности (маркетинг, аналитика данных, инженерия программного обеспечения и т.д.) стоит 321 тысячу гривен. Далее в рейтинге идет Киевская школа экономики, где за направление "Программная инженерия и бизнес-анализ" студенты платят 130 тысяч гривен в год. Стоимость обучения на всех бакалаврских программах в Украинском католическом университете составляет 129 тысяч гривен в год.
В этом году самыми популярными специальностями стали: "Психология", "Менеджмент", "Филология", "Право" и "Компьютерные науки" (фото: Freepik)
В этом учебном году в Украине самыми популярными были направления в сфере управления и администрирования - 115 тысяч абитуриентов подали заявки на поступление на них. Большим спросом пользовались информационные технологии, на них подали заявки 94 тысячи абитуриентов, а на социальные и поведенческие науки - более 75 тысяч заявлений.
Лидерами среди специальностей стали "Психология" (49 782 заявления), "Менеджмент" (47 813), "Филология" (44 663), "Право" (40 265) и "Компьютерные науки" (33 121).
Добавим также, что учебные заведения ежегодно меняют стоимость получения образования. Преимущественно цены повышаются не более чем на 10%. Рейтинг лучших университетов можно посмотреть по этой ссылке, а среднюю стоимость обучения на всех специальностях - здесь.
Сколько стоит обучение в вузах Польши
Плата за обучение на популярных учебных программах в польских образовательных учреждениях колеблется от 4 000 до 72 000 злотых (40,6 - 731 тысяча гривен) за 1 год обучения.
Стоимость обучения в Силезском медицинском университете (Катовице) стоит 40 000 злотых (406 тысяч гривен) в год, в Варшавском медицинском университете - 53 200 злотых (540 тысяч гривен) в год.
Изучение права в Лодзинском университете стоит 5 000 злотых (50 тысяч гривен) в год, а в Варшавском университете - 8 500 злотых (85 тысяч гривен), в Гданьском университете - 7 200 злотых (72 тысячи гривен) за первый год (заочная форма).
Образование в области компьютерных наук в Краковском техническом университете стоит 7 600 злотых (76 тысяч гривен) в год, в Лодзинском техническом университете - 8 946 злотых (89,5 тысячи гривен).
Стоимость изучения психологии во Вроцлавском университете составляет 8 600 злотых (86 тысяч гривен), а в Гданьском университете - 6 000 злотых (60 тысяч гривен).
Какая средняя стоимость 1 года обучения на дневной форме:
- медицинская сфера - до 72 000 злотых (731 тысяча гривен)
- управление - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)
- экономика - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)
- финансы и бухгалтерский учет - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)
- IT - 20 000 злотых (200 тысяч гривен)
- дизайн интерьера - 18 000 злотых (180 тысяч гривен)
- право - 16 800 злотых (168 тысяч гривен)
- архитектура - 15 600 злотых (156 тысяч гривен)
- психология - 11 800 злотых (118 тысяч гривен)
- медицинская помощь - 10 400 злотых (104 тысячи гривен)
- международные отношения - 10 350 злотых (103 тысячи гривен)
- строительство - 9 900 злотых (99 тысяч гривен)
- механика и машиностроение - 9 840 злотых (98 тысяч гривен)
- внутренняя охрана - 9 700 злотых (97 тысяч гривен)
- управление и инженерия производства - 9 480 (94 тысячи гривен)
- косметология - 9 400 злотых (94 тысячи гривен)
- диетология - 9 000 злотых (90 тысяч гривен)
- администрация - 9 000 злотых (90 тысяч гривен)
- английская филология - 8 600 злотых (86 тысяч гривен)
- логистика - 7 800 злотых (78 тысяч гривен)
- педагогика - 6 360 злотых (63 тысячи гривен)
- мехатроника - 5 500 злотых (55 тысяч гривен)
- акушерство - 5 200 злотых (52 тысячи гривен)
Стоимость на заочной форме обучения преимущественно в два раза ниже.
Стоимость обучения в Польше колеблется от 4 до 72 тысяч злотых (фото иллюстративное: Freepik)
Что надо знать украинцам о поступлении в польские университеты
В Польше украинским абитуриентам не надо проходить дополнительные подготовительные программы. Для поступления в государственные вузы надо сдать вступительный экзамен и подтвердить владения польским или английским языком на высоком уровне.
Для зачисления в университет нужно подать аттестат о получении полного общего среднего образования и приложение к нему. Также нужно подготовить ксерокопии паспорта (или свидетельства о рождении для несовершеннолетних), несколько фотографий и медицинскую справку. Отдельные образовательные учреждения в Польше могут иметь персональные условия для поступления и подачи документов.
Важно, что украинцы, которые получили сертификат Государственной комиссии по сертификации знаний польского языка и подтвердили владение им на уровне С1 могут претендовать на бесплатную форму обучения в любом государственном университете. Получить этот сертификат не просто, у абитуриентов есть только один шанс в год сдать на него экзамен.
Украинцы могут бесплатно учиться с картой поляка или сертификатом о владении польским языком на уровне С1:
- Вроцлавская политехника
- Ягеллонский университет
- Краковский государственный экономический университет
- Государственный университет "Люблинская политехника"
- Государственный университет Марии Кюри-Склодовской
- Варшавский университет экономики
Добавим, что стоимость общежитий в Польше зависит от многих факторов - местоположения, количества человек в комнате и состояния жилищных условий. Цены на проживание в среднем составляют 400 - 550 злотых (4-5 тысяч гривен), но могут доходить и до 800-900 злотых (8-9 тысяч гривен) в месяц. Дороже всего обойдется аренда квартир в Варшаве - от 2 500 злотых (25 тысяч гривен) в месяц.
Украинцы могут поступить в польские вузы без дополнительных подготовительных программ (фото: Freepik)
Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины определило даты проведения национального мультипредметного теста в 2025 году. Экзамены будут проходить с 14 мая по 25 июля и будут включать тесты по четырем предметам. Регистрация на НМТ в этом году начнется 6 марта и продлится до 3 апреля.
Читайте также о том, что в 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ) - 5 баллов - по математике, иностранному языку и физике; 6 баллов - по химии; 7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии; 8 баллов - по истории Украины.
При подготовке материала использовали: "Освіта.ua", Thepage.ua, Otouczelnie.pl, Osvitapol.info, Univerpl.com.ua.
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