В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщиться
В Украине начинается проект RoboLab. Речь идет о том, что на базе высших учебных заведений планируют открывать современные лаборатории по робототехнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Чем важен проект RoboLab
В рамках проекта RoboLab, который начинается в Украине, на базе высших учебных заведений будут открыты современные лаборатории по робототехнике - пространства, где студенты и преподаватели смогут:
- создавать роботизированные решения;
- работать с платформами;
- проверять собственные идеи еще во время обучения.
"Запуск RoboLab - это важный шаг для развития инженерного образования и подготовки нового поколения специалистов", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.
Он добавил, что это также "укрепит сотрудничество университетов с бизнесом и научным сообществом".
Где откроют первую лабораторию
Согласно информации МОН, первая лаборатория по робототехнике будет открыта в учреждении высшего образования в столице - Киеве.
Если тот или иной университет стремится стать пилотной площадкой проекта, необходимо зарегистрировать соответствующую заявку.
"Студенты и аспиранты получат современное пространство, где смогут работать с технологиями, которые будут определять будущее экономики Украины", - очертил Курбатов основную цель инициативы.
RoboLab - важный проект для развития инженерного образования (иллюстрация: mon.gov.ua)
Уточняется, что проект реализуется Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем:
- по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины;
- в партнерстве с Министерством образования и науки Украины;
- при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund;
- при поддержке технологических компаний Ajax Systems и Deus Robotics.
До какого числа принимают заявки
Регистрация заявок от университетов была объявлена в понедельник, 25 августа.
При этом крайний срок их подачи - до 14 сентября 2025 года.
Для того чтобы подать заявку на участие в проекте, нужно:
- перейти по ссылке к соответствующей форме от RoboLab;
- заполнить всю необходимую для формирования заявки информацию.
Регистрация заявки вуза в проекте RoboLab (скриншот: form.typeform.com)
В МОН уточнили, что для университетов из других городов предусмотрена возможность оставить свои контакты в другой форме - чтобы присоединиться к проекту RoboLab на следующих этапах.
Позже проект масштабируют на другие города Украины (скриншот: form.typeform.com)
Какие возможности получит "пилотный" университет
Украинцам рассказали, что университет, который станет пилотной площадкой проекта RoboLab, получит:
- лабораторию по робототехнике на 30 рабочих мест (обустройство которой продлится примерно три месяца);
- специализированное оборудование и комплекты мехатроники;
- программное обеспечение для 3D-моделирования и проектирования;
- роботизированные платформы и инструменты с искусственным интеллектом;
- методическую поддержку при запуске.
Каким вузам будет предоставляться преимущество
В МОН сообщили, что в рамках проекта преимущество будет предоставляться тем учреждениям высшего образования, которые имеют:
- образовательные программы по специальностям "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" или смежным;
- квалифицированных преподавателей;
- помещение для запуска лаборатории;
- мотивированных студентов;
- базовую инфраструктуру для инженерных экспериментов.
Как будет происходить отбор университета
В завершение в Минобразования рассказали, что заявки университетов на участие в проекте будет рассматривать независимое жюри с участием представителей:
- органов власти;
- донорских организаций;
- профильных ассоциаций;
- других стейкхолдеров.
По результатам их рассмотрения будет определен пилотный университет, в котором начнется создание лаборатории.
Следующим этапом станет масштабирование сети RoboLab в других регионах Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок. Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.
Кроме того, заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью РБК-Украина рассказал, как война повлияла на науку в Украине в целом и что может измениться в этой сфере уже в ближайшее время.
Читайте также, как изменится профтехобразование в Украине после принятия Верховной Радой закона о профессиональном образовании.