В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщиться

Вторник 26 августа 2025 07:30
В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщиться Университеты могут подать заявку на создание робототехнической лаборатории RoboLab (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине начинается проект RoboLab. Речь идет о том, что на базе высших учебных заведений планируют открывать современные лаборатории по робототехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Чем важен проект RoboLab

В рамках проекта RoboLab, который начинается в Украине, на базе высших учебных заведений будут открыты современные лаборатории по робототехнике - пространства, где студенты и преподаватели смогут:

  • создавать роботизированные решения;
  • работать с платформами;
  • проверять собственные идеи еще во время обучения.

"Запуск RoboLab - это важный шаг для развития инженерного образования и подготовки нового поколения специалистов", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Он добавил, что это также "укрепит сотрудничество университетов с бизнесом и научным сообществом".

Где откроют первую лабораторию

Согласно информации МОН, первая лаборатория по робототехнике будет открыта в учреждении высшего образования в столице - Киеве.

Если тот или иной университет стремится стать пилотной площадкой проекта, необходимо зарегистрировать соответствующую заявку.

"Студенты и аспиранты получат современное пространство, где смогут работать с технологиями, которые будут определять будущее экономики Украины", - очертил Курбатов основную цель инициативы.

В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщитьсяRoboLab - важный проект для развития инженерного образования (иллюстрация: mon.gov.ua)

Уточняется, что проект реализуется Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем:

  • по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины;
  • в партнерстве с Министерством образования и науки Украины;
  • при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund;
  • при поддержке технологических компаний Ajax Systems и Deus Robotics.

До какого числа принимают заявки

Регистрация заявок от университетов была объявлена в понедельник, 25 августа.

При этом крайний срок их подачи - до 14 сентября 2025 года.

Для того чтобы подать заявку на участие в проекте, нужно:

  • перейти по ссылке к соответствующей форме от RoboLab;
  • заполнить всю необходимую для формирования заявки информацию.

В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщитьсяРегистрация заявки вуза в проекте RoboLab (скриншот: form.typeform.com)

В МОН уточнили, что для университетов из других городов предусмотрена возможность оставить свои контакты в другой форме - чтобы присоединиться к проекту RoboLab на следующих этапах.

В вузах Украины появятся RoboLab: где будет первая лаборатория и как приобщитьсяПозже проект масштабируют на другие города Украины (скриншот: form.typeform.com)

Какие возможности получит "пилотный" университет

Украинцам рассказали, что университет, который станет пилотной площадкой проекта RoboLab, получит:

  • лабораторию по робототехнике на 30 рабочих мест (обустройство которой продлится примерно три месяца);
  • специализированное оборудование и комплекты мехатроники;
  • программное обеспечение для 3D-моделирования и проектирования;
  • роботизированные платформы и инструменты с искусственным интеллектом;
  • методическую поддержку при запуске.

Каким вузам будет предоставляться преимущество

В МОН сообщили, что в рамках проекта преимущество будет предоставляться тем учреждениям высшего образования, которые имеют:

  • образовательные программы по специальностям "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" или смежным;
  • квалифицированных преподавателей;
  • помещение для запуска лаборатории;
  • мотивированных студентов;
  • базовую инфраструктуру для инженерных экспериментов.

Как будет происходить отбор университета

В завершение в Минобразования рассказали, что заявки университетов на участие в проекте будет рассматривать независимое жюри с участием представителей:

  • органов власти;
  • донорских организаций;
  • профильных ассоциаций;
  • других стейкхолдеров.

По результатам их рассмотрения будет определен пилотный университет, в котором начнется создание лаборатории.

Следующим этапом станет масштабирование сети RoboLab в других регионах Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок. Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.

Кроме того, заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью РБК-Украина рассказал, как война повлияла на науку в Украине в целом и что может измениться в этой сфере уже в ближайшее время.

Читайте также, как изменится профтехобразование в Украине после принятия Верховной Радой закона о профессиональном образовании.

