У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитись

Вівторок 26 серпня 2025 07:30
У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитись Університети можуть подати заявку на створення робототехнічної лабораторії RoboLab (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні розпочинається проект RoboLab. Йдеться про те, що на базі закладів вищої освіти планують відкривати сучасні лабораторії з робототехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Чим важливий проект RoboLab

У межах проекту RoboLab, який розпочинається в Україні, на базі закладів вищої освіти будуть відкриті сучасні лабораторії з робототехніки - простори, де студенти та викладачі зможуть:

  • створювати роботизовані рішення;
  • працювати з платформами;
  • перевіряти власні ідеї ще під час навчання.

"Запуск RoboLab - це важливий крок для розвитку інженерної освіти та підготовки нової генерації фахівців", - наголосив заступник міністра освіти й науки України Денис Курбатов.

Він додав, що це також "зміцнить співпрацю університетів із бізнесом і науковою спільнотою".

Де відкриють першу лабораторію

Згідно з інформацією МОН, першу лабораторію з робототехніки буде відкрито у закладі вищої освіти (ЗВО) в столиці - Києві.

Якщо той чи інший університет прагне стати пілотним майданчиком проекту, необхідно зареєструвати відповідну заявку.

"Студенти та аспіранти отримають сучасний простір, де зможуть працювати з технологіями, які визначатимуть майбутнє економіки України", - окреслив Курбатов основну мету ініціативи.

У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитисьRoboLab - важливий проект для розвитку інженерної освіти (ілюстрація: mon.gov.ua)

Уточнюється, що проект реалізується Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем:

  • за ініціативою Міністерства цифрової трансформації України;
  • у партнерстві з Міністерством освіти й науки України;
  • за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund;
  • за підтримки технологічних компаній Ajax Systems та Deus Robotics.

До якого числа приймають заявки

Реєстрацію заявок від університетів було оголошено в понеділок, 25 серпня.

При цьому крайній термін їхнього подання - до 14 вересня 2025 року.

Для того, щоб подати заявку на участь у проекті, потрібно:

  • перейти за посиланням до відповідної форми від RoboLab;
  • заповнити всю необхідну для формування заявки інформацію.

У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитисьРеєстрація заявки ЗВО в проекті RoboLab (скриншот: form.typeform.com)

У МОН уточнили, що для університетів з інших міст передбачено можливість залишити свої контакти в іншій формі - щоб долучитися до проекту RoboLab на наступних етапах.

У вишах України з'являться RoboLab: де буде перша лабораторія і як долучитисьПізніше проект масштабують на інші міста України (скриншот: form.typeform.com)

Які можливості отримає "пілотний" університет

Українцям розповіли, що університет, який стане пілотним майданчиком проекту RoboLab, отримає:

  • лабораторію з робототехніки на 30 робочих місць (облаштування якої триватиме приблизно три місяці);
  • спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки;
  • програмне забезпечення для 3D-моделювання та проектування;
  • роботизовані платформи та інструменти зі штучним інтелектом;
  • методичну підтримка під час запуску.

Яким вишам надаватиметься перевага

У МОН повідомили, що в межах проекту перевага надаватиметься тим закладам вищої освіти, які мають:

  • освітні програми за спеціальностями "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" або суміжними;
  • кваліфікованих викладачів;
  • приміщення для запуску лабораторії;
  • мотивованих студентів;
  • базову інфраструктуру для інженерних експериментів.

Як відбуватиметься відбір університету

Насамкінець в Міносвіти розповіли, що заявки університетів на участь у проекті розглядатиме незалежне журі за участю представників:

  • органів влади;
  • донорських організацій;
  • профільних асоціацій;
  • інших стейкхолдерів.

За результатами їхнього розгляду буде визначено пілотний університет, в якому розпочнеться створення лабораторії.

Наступним етапом стане масштабування мережі RoboLab в інших регіонах України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство освіти й науки України затвердило нове Положення про проведення конкурсів наукових досліджень і розробок. Воно запроваджує низку важливих змін і обмежень.

Крім того, заступник міністра освіти й науки Денис Курбатов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як війна вплинула на науку в Україні в цілому та що може змінитись у цій сфері вже найближчим часом.

Читайте також, як зміниться профтехосвіта в Україні після схвалення Верховною Радою закону про професійну освіту.

МОН Штучний інтелект Студенти Освіта в Україні Виші Університети
