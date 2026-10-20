Вступительная кампания-2026 побила рекорд: на какие специальности вырос спрос

В Украине стало больше поступающих в заведения высшего образования, а больше всего вырос спрос на отдельные инженерные специальности. В частности, бюджетный набор на электрическую инженерию увеличился на 40%, а на строительство и гражданскую инженерию - почти на 32%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уведомление Министерства образования и науки об итогах вступительной кампании 2026 года.

Сколько студентов поступили в вузы

По состоянию на 20 октября на бакалавриат украинских заведений высшего образования зачислили 226 932 поступающих. Это на 31 770 больше, чем в прошлом.

Из них 64 625 человек будут учиться за бюджетные средства, еще 162 307 - на контракте. По сравнению с 2025 годом количество бюджетных зачислений выросло на 11,5%, контрактных - на 18,3%.

Еще 10 249 поступающих зачислили на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру после школы. Это на 11,7% больше, чем в прошлом.

По данным МОН, по количеству поданных заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру вступительная кампания 2026 года стала рекордной с начала полномасштабной войны.

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Какие специальности выбирают поступающие

Среди направлений с наибольшим бюджетным набором на бакалавриат лидирует среднее образование - 5 749 зачисленных. Также в пятерку самых популярных по количеству бюджетных мест вошли:

строительство и гражданская инженерия - 3 318 поступающих;

компьютерные науки - 2 946;

электрическая инженерия - 2 864;

агрономия - 2 343.

В то же время по сравнению с прошлым годом больше вырос бюджетный набор на специальности, важные для восстановления и развития инфраструктуры.

В частности, количество зачисленных на строительство и гражданскую инженерию увеличилось на 31,8%, на электрическую инженерию - на 40,1%. На автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику набрали на 29,9% больше студентов.

Возрос и интерес к этим направлениям на этапе подачи заявлений. По августовским данным МОН, на 40 специальностей, имеющих особую государственную поддержку, поступающие подали 232 354 заявления против 174 166 годом ранее. Это на 33,4% больше.

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Больше всего заявлений добавилось на строительство и гражданскую инженерию - на 61,6%, электрическую инженерию - на 57,1%, автоматизацию и робототехнику - на 53,5%.

Количество заявлений на авиационную и ракетно-космическую технику выросло на 74,6%, а на науки о Земле - на 66,8%. В то же время количество заявлений не равно количеству абитуриентов, поскольку один человек мог подавать документы на несколько специальностей.

Где зачислили больше всего студентов

По количеству зачислений на бакалавриат и медицинскую магистратуру лидирует Киев - 54 395 поступающих. На втором месте Львовская область с 27 914 зачисленными, на третьем - Харьковская с 20 782.

В пятерку также вошли Одесская область - 17 619 зачислений - и Днепропетровская с 13 975.

В заведениях Запорожской области засчитали 7 548 поступающих, Николаевской - 4 158, Сумской - 3 489.

МОН уточняет, что региональные данные учитывают учетное расположение учебных заведений, в том числе перемещенных. Поэтому они не обязательно отражают место жительства студентов или фактическое место обучения.

Что происходит с магистратурой и аспирантурой

На магистратуру после бакалавриата засчитали 97 081 поступающего. Из них 28 197 будут учиться за бюджетные средства, а 68 884 - на контракте.

Общее количество зачисленных почти не изменилось по сравнению с 2025 годом. В то же время, бюджетный набор сократился на 7,6%, а контрактный вырос на 3,4%.

К аспирантуре и подготовке докторов искусства отнесли 6 410 поступающих - на 11,2% больше, чем в прошлом.