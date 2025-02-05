Израиль выходит из Совета ООН по правам человека
Израиль решил выйти из Совета ООН по правам человека. Причиной стала "дискриминация" страны со стороны органа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в соцсети Х.
"Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в Совете ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в Совете ООН по правам человека", - написал Саар.
Он отметил, что комиссия ООН "традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от контроля, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль".
"Этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и распространении антисемитизма, вместо того, чтобы способствовать защите прав человека", - подчеркнул израильский министр.
По его словам, дискриминация против Израиля очевидна.
"В Совете ООН по правам человека Израиль является единственной страной, пункт повестки дня которого посвящен исключительно ему. Израиль подвергся более 100 осуждающим резолюциям, более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом - больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых. Израиль больше не мирится с такой дискриминацией!", - подчеркнул Саар.
Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека
Напомним, вчера, 4 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека.
По данным Reuters, Трамп подписал документ о прекращении участия США в Совете ООН по правам человека и продолжении прекращения финансирования палестинского агентства ООН по оказанию помощи UNRWA.
Кроме того, во время общения с журналистами Трамп заявил, что готов встретиться со своим иранским коллегой, чтобы попытаться убедить Иран отказаться от того, что, по мнению США, является попытками Тегерана разработать ядерное оружие.
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