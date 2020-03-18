Набув чинності закон про протидію коронавірусу

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Передбачається кримінальна відповідальність за умисне зараження коронавірусом

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" з вівторка, 17 березня, набув чинності. Про це свідчить публікація закону в виданні "Голос України".

Так, документ набув чинності з дня опублікування.

Передбачається, що порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон містить наступні норми тимчасового характеру:

проведення закупівлі товарів, робіт і послуг необхідних цієї мети без застосування процедур, передбачених ЗУ "Про державні закупівлі";

стовідсоткова передоплата за такі товари, роботи і послуги;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу;

контроль з боку Кабінету міністрів щодо цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Також передбачена заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його скасування).

Відповідно до закону, факт введення карантину відноситься до форс-мажорних обставин; в документі прописано продовження термінів отримання та надання адміністративних та інших послуг; ряд заходів, спрямованих на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних та інше.

Кабміну законом доручено в тижневий термін встановити додаткові доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах по ліквідації захворювання серед людей коронавірусів, в розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) до завершення виконання цих заходів, а також доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Крім того, в законі прописується адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована хворобою COVID-19, а також підвищення кримінальної - за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Нагадаємо, парламент вранці 17 березня схвалив за основу і в цілому законопроект №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Як писало РБК-Україна раніше, вчора на сайті Верховної ради був опублікований текст законопроекту №3219.

Так, у Верховній раді раніше розповіли про розробку закону, яким планувалося передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом COVID-19. За словами Михайла Радуцького, законопроект буде діяти тільки три місяці.