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В Україні оштрафували чоловіка за хибний виклик медиків через коронавірус

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 11:33
В Україні оштрафували чоловіка за хибний виклик медиків через коронавірус
Фото: поліція (РБК-Україна)

Чоловіка оштрафували від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Поліція оштрафувала жителя Кременчука за хибний виклик медиків у зв'язку з захворюванням коронавирусом. Про це повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.

Повідомляється, що чоловік зателефонував лікарів і повідомив їм про можливе захворювання коронавірусом, оскільки перебував за межами України.

"Вчора, 16 березня, близько 3 ранку, до медиків Кременчука подзвонив 41-річний громадянин і повідомив, що був за межами України і підозрює, що міг захворіти "коронавірусом". Каретою швидкої допомоги чоловік був доставлений в інфекційне відділення місцевої лікарні. Тільки там "хворий" повідомив лікарям, що пожартував і про поїздку, і про захворювання", - повідомили в поліції.

Поліція склала відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 183 адміністративного кодексу (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 17 березня на позачерговому засіданні парламенту депутати прийняли за основу і в цілому законопроект про протидію коронавирусу. Документом передбачена кримінальна відповідальність за навмисне зараження коронавірусом.

Зазначимо, станом на ранок 17 березня в Україні підтверджені сім випадків коронавірусу, з них один летальний. При цьому чотири людини захворіли всередині країни, вони не перебували за кордоном.

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