Производство стали упало вдвое. Что предлагают эксперты по спасению металлургии?

В августе производство стали и металлопроката в Украине снизилось в 2 раза по сравнению с августом 2025 до 277 и 270 тысяч тонн соответственно, свидетельствует статистика профильного объединения "Укрметаллургпром".

Вызовы для металлургии

Это связано с тем, что в августе-сентябре враг нанес ракетный удар по крупным металлургическим предприятиям, в результате чего остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь" (входят в структуру группы "Метинвест"), частично остановил свою работу крупнейший металлургический комбинат "Arecelor Mittal Кривой Рог". Также 5 сентября был нанесен удар по Днепровскому металлургическому заводу, входящему в состав группы DCH.

Также с конца июля металлургическая отрасль столкнулась с проблемой экспорта продукции, ведь основной канал – глубоководные порты Черного моря остаются заблокированными. К обстрелам и блокаде моря следует добавить повышение тарифа "Укрзализныци", высокую стоимость электроэнергии, квоты и углеродный налог (англ. СВАМ – carbon border adjustment mechanism) при импорте продукции на рынок ЕС.

Рекомендации экспертов

Для улучшения ситуации в секторе народный депутат, председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рекомендует расширить правительственную программу доступного кредитования "5-7-9" на крупную промышленность, обеспечить металлургическим компаниям доступ к государственным гарантиям, увеличить возможности страхования крупных промышленных проектов от военных рисков.

"Запорожсталь" получила два ракетных удара, после чего предприятие остановило работу (пресс-центр компании)

Заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский в комментарии РБК-Украина говорит, что в первую очередь нужно стабилизировать тарифы "Укрзализныци ", возобновить переговоры с ЕС по ослаблению для Украины условий применения карбоного налога (СВАМ) и расширению или отмене квот .

"Это нужно было сделать еще позавчера", - поддерживает его мнение исполнительный директор Федерации металлургов Сергей Беленький.

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Кисилевский предлагает отсрочить CBAM для Украины, по крайней мере, до конца военного положения плюс один год, а квоты на поставку украинской продукции нужно вернуть до уровня 2025 года.

Президент отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает целесообразным восстановить "Пути Солидарности" – транспортные коридоры с пониженной стоимостью их использования, которые обеспечивают транзит украинской продукции через ЕС на мировой рынок.

Собеседник предложил ввести предыдущие антидемпинговые пошлины на металлопродукцию из Китая и Турции , которая попадает на украинский рынок и имеет такие преимущества, как доступ к дешевому российскому сырью. Поставки такой продукции требуют отдельного антидемпингового расследования.

Эксперты предлагают воздержаться от дальнейшего повышения тарифов "Укрэнерго", облэнерго и ускорить возврат со стороны государства долгов перед металлургическими компаниями.

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Наиболее востребованной мерой остается открытие моря , ведь альтернативная логистика не может полностью заменить глубоководные порты Черного моря.