ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Вдобавок к российским ударам. Как цена на электроэнергию бьет по металлургам и что с этим делать

10:00 01.09.2026 Вт
6 мин
Чем окончилась попытка открыть доступ промышленности к длинным контрактам с генерацией?
aimg Дмитрий Сидоров
Вдобавок к российским ударам. Как цена на электроэнергию бьет по металлургам и что с этим делать Фото: Из-за обстрелов металлурги работают в критических условиях, высокая стоимость электроэнергии ухудшает положение отрасли (ArcelorMittal Кривой Рог)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Металлургия Украины переживает очень сложное время – целые металлургические комбинаты останавливаются из-за обстрелов, их бизнес-модель подрывает высокая цена на электроэнергию.

Насколько дорога электроэнергия для украинской промышленности, какой механизм был применен для энергообеспечения предприятий и как он должен быть улучшен в дальнейшем читайте в развернутом материале РБК-Украина - " Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией ", далее приводятся основные положения статьи.

Россия продолжает целенаправленно атаковать одну из крупнейших отраслей украинской промышленности – металлургию. После атаки 16 августа частично остановил работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "ArcelorMIttal Кривой Рог" . 27 августа враг нанес повторный удар по "Запорожстали" . Пока неизвестно, когда предприятие сможет возобновить работу.

С начала года металлурги вынужденно сократили выпуск продукции и поставки на внешний рынок из-за блокирования морских портов и с начала этого года углеродного налога на границе с ЕС. Столь драматическую картину дополнил рост с 1 августа тарифов на железнодорожные перевозки и высокая стоимость электроэнергии.

Как дорогостоящая электроэнергия подрывает позиции металлургов

Стоимость электроэнергии для украинской промышленности часто превышает цену в Европе. К примеру, за 9 месяцев прошлого года средняя цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в Украине составляла 106 евро за мегаватт-час, за этот же период во Франции она составляла 61 евро, в Чехии - 94 евро и в Германии - 80 евро/мегаватт-час, свидетельствуют данные "аналитической компании".

Несмотря на то, что в последние месяцы стоимость электроэнергии для промышленности несколько снизилась (из-за снижения спроса), однако, стоимость этого энергоресурса все остается высокой для конечных потребителей , особенно таких как металлургические комбинаты.

Читайте также: Каков масштаб кризиса в металлургии сегодня?

Расходы на электроэнергию составляют значительную долю в структуре себестоимости металлургической продукции. Например, в структуре цены железорудного концентрата энергетическая составляющая составляет 50-60% , железорудных окатков – 30-35%, а для выплавленной стали в электродуговых печах этот показатель составляет 10-15%, прокомментировали изданию в профильной консалтинговой компании GMK Center.

Вдобавок к российским ударам. Как цена на электроэнергию бьет по металлургам и что с этим делать

Электроэнергия занимает весомую долю в процессе выплавки стали (ArcelorMittal Кривой Рог)

Такая ценовая ситуация губительна для энергоемких предприятий. Промышленная политика в Украине должна быть направлена на то, чтобы цена энергоносителя для промышленности была самой низкой в ЕС, считает народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Высокие внутренние цены на электроэнергию ухудшают уязвимое положение Украины на международном рынке . Ведь Китай и Турция, являющиеся конкурентами Украины на европейском рынке металлопродукции, напрямую поддерживают свои отрасли. В Китае применяется льготная цена на электроэнергию для черной и цветной металлургии, а турецкие компании продолжают закупать у России сырье с существенным дисконтом.

Страны ЕС также оказывают существенную поддержку своим производителям. Одной из таких программ Еврокомиссии является компенсация косвенных углеродных расходов, предоставляемая предприятиям с большим энергопотреблением и значительными выбросами углекислого газа. До 2030 года действует другая программа в ЕС – Clean Industrial Deal (англ. Соглашение за чистую промышленность), которая предусматривает финансирование промышленности для снижения ее энергозатрат.

"Фактически это субсидирование части энергетических затрат предприятий ", - говорит аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко и добавляет, что на финансирование упомянутых программ ежегодно направляются миллиарды евро.

Читайте также:Сколько ВВП может забрать у Украины углеродную пошлину ЕС?

Такие страны, как Италия и Германия, имеют отдельные программы поддержки собственной металлургии, которая стала заложником высоких мировых цен на энергоносители. "Это результат продуманной промышленной политики", - считает Кисилевский и добавляет, что Украина должна двигаться по такому же пути.

Какие результаты первых аукционов на длинные контракты

Чтобы обеспечить промышленность большим объемом электроэнергии по приемлемой цене, правительство разрешило проведение аукционов , по результатам которых должны заключаться договоры на квартал, полугодие и год. Обязанность продавать электроэнергию была возложена на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Договоры на длительный период позволят производителям электроэнергии застраховать себя от падения цены , которое обычно происходит в мае-июне, а потребителей – от ее роста , характерного для января-февраля. В Европе промышленность покупает около 70% всей электроэнергии именно на сегменте долгих контрактов, комментирует народный депутат, глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус.

Вдобавок к российским ударам. Как цена на электроэнергию бьет по металлургам и что с этим делать

Атомные электростанции – это крупнейший источник производства электроэнергии в Украине (Хмельницкая АЭС, Getty Images)

Первые подобные аукционы прошли во второй половине июля. На торгах были выставлены небольшие объемы двух генерирующих компаний (до 4% прогнозного производства), участники аукционов заключили контракты с поставкой на 2, 5 и 11 месяцев.

Читайте также: В парламенте призывают не медлить с назначением нового руководства "Энергоатома"

По результатам аукционов преобладающими покупателями электроэнергии стали трейдеры , а не конечные промышленные потребители. Это объясняется тем, что выставленные объемы были разбиты на достаточно мелкие лоты, размер гарантийного взноса не был четко определен, а цена возросла до такого уровня, который не соответствовал ожиданиям таких крупных промышленных предприятий, как ArcelorMittal Кривой Рог, сообщили РБК-Украина в компании.

Что нужно изменить в модели аукционов

Участие трейдеров не позволяет сформировать цену, которая могла бы быть объективным индикатором для конечного потребителя, поэтому для улучшения модели аукционов следует изъять трейдеров с участников торгов .

Важно также увеличить объем лотов, например до 20 мегаватт. Такое значение больше соответствует профилю потребления крупного промышленного предприятия по сравнению с лотами 2-5 мегаватт, которые применялись на первых аукционах.

Вдобавок к российским ударам. Как цена на электроэнергию бьет по металлургам и что с этим делать

Металлургические комбинаты имеют значительный объем потребления, для покрытия которого лоты большего размера необходимы (Getty Images)

Чтобы цена на торгах больше соответствовала бизнес-модели промышленности, необходимо пересмотреть алгоритм определения стартовой цены. Обоснованным подходом будет использование индикатора средневзвешенной цены на РДН за предыдущий период, но с дисконтом 30% .

Для должного насыщения спроса следует увеличить предложение объемов электроэнергии от государственных компаний. Уместно будет увеличить эти объемы вдвое.

Читайте также: Как обстрелы могут сократить экспорт железной руды?

Важными нюанасами торгов является предельное количество участников – пять покупателей. Это требование следует отменить, ведь действующие правила не запрещают покупателям подавать заявки по цене ниже стартовой.

Чтобы повысить прогнозируемость финансовой модели, необходимо зафиксировать ставку гарантийного взноса , которую должен применять продавец. Такие предложения высказали ряд покупателей электроэнергии, опрошенных РБК-Украина.

Аукционы должны давать возможность именно промышленности заключать прямые контракты с поколением. Если этого не происходит, теряется цель их введения, считает президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолий Кинах.

Возможность получить энергоресурс по приемлемой цене улучшит нынешнее критическое положение металлургии и придаст тысячам работников уверенность в будущем.

Напомним, 27 августа председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета ВР по вопросам экономического развития Муса Магомедов заявил, что металлургия оказалась в критическом положении и нуждается в срочной поддержке со стороны правительства.

31 августа президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков высказал предположение, что по итогам этого года производство в отрасли может сократиться минимум на 50% . В июле выплавка чугуна упала на 37,6% в годовом исчислении - до 432,2 тыс. тонн. Производство стали сократилось на 21,3% – до 457 тыс. тонн, а проката – на 30,7%, до 382,7 тыс. тонн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия Металлургпром
Новости
В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
Аналитика
Спецоперация "Почтальон": Россия начала масштабную информационную атаку против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Спецоперация "Почтальон": Россия начала масштабную информационную атаку против Украины