Производство дронов в Украине за два года выросло в 100 раз, - Федоров

За последние два года производство дронов в Украине выросло в 100 раз. Почти все дроны, которые сейчас покупаются, производятся в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
Федоров пояснил, что два года назад страна фактически с нуля начала развивать рынок беспилотников.
"Тогда было только 7 производителей, у которых государство могло покупать дроны. Сейчас их 100+, и производство выросло в 100 раз", - подчеркнул он.
Мало того, министр отметил, что большинство дронов, которые закупает государство, изготавливаются в Украине.
"Также сейчас 96% дронов, которые закупает государство, - именно украинского производства", - пояснил он.
Напомним, что на днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в течение июля Украина использовала больше дронов, чем Российская Федерация.
Отметим также, что незадолго до этого он заявил, что Украина планирует увеличить производство дальнобойных дронов.
Мы также сообщали, что одна из украинских компаний, специализирующаяся на изготовлении дронов, расширила деятельность в Словакию. Известно, что компания Skyeton инвестировала в завод по изготовлению дронов в Словакии 3,5 млн. долларов.
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