Производство дронов в Украине за два года выросло в 100 раз, - Федоров

Федоров пояснил, что два года назад страна фактически с нуля начала развивать рынок беспилотников.

"Тогда было только 7 производителей, у которых государство могло покупать дроны. Сейчас их 100+, и производство выросло в 100 раз", - подчеркнул он.

Мало того, министр отметил, что большинство дронов, которые закупает государство, изготавливаются в Украине.

"Также сейчас 96% дронов, которые закупает государство, - именно украинского производства", - пояснил он.