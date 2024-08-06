Это должно быть тенденцией. Зеленский заявил, что за июль Украина использовала больше дронов, чем РФ

В течение прошлого месяца Украина использовала больше беспилотников чем Российская Федерация. Это должно стать устойчивой тенденцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", - пояснил президент.

Он отметил, что такая тенденция должна распространяться на все оружие. От FPV украинских дальнобойных дронов. Которые, по словам Зеленского, уже влияют на войну стратегически.