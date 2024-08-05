Украинская компания начала производство дронов в Словакии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Industry Europe .

Как сообщается, компания инвестировала в завод в Словакии 3,5 млн долларов.

Компания получила заказы более чем на 75 разведывательных систем от Вооруженных сил Украины, поэтому производство на новом заводе в Словакии началось весной 2024 года. Этот завод может производить 25 систем в год, но планируется увеличение этой мощности в четыре раза после завершения инвестиционного раунда.

Системы Raybird компании Skyeton, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года, являются перспективными дронами. Каждая система стоимостью 1,2 млн долларов включает три беспилотника, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, а также камеру, фотоаппарат и радары.

Эти дроны могут оставаться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 метров.

Raybird является одним из лишь пяти БПЛА во всем мире с такими возможностями, но он экономически выгоднее, чем его иностранные аналоги.