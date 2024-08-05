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Украинская компания начала производство дронов в Словакии

Словакия, Понедельник 05 августа 2024 19:16
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Украинская компания начала производство дронов в Словакии Фото: дрон компании Skyeton (skyeton.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская компания Skyeton, известная своими разведывательными системами ACS-3/Raybird-3, расширила деятельность в Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Industry Europe.

Как сообщается, компания инвестировала в завод в Словакии 3,5 млн долларов.

Компания получила заказы более чем на 75 разведывательных систем от Вооруженных сил Украины, поэтому производство на новом заводе в Словакии началось весной 2024 года. Этот завод может производить 25 систем в год, но планируется увеличение этой мощности в четыре раза после завершения инвестиционного раунда.

Системы Raybird компании Skyeton, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года, являются перспективными дронами. Каждая система стоимостью 1,2 млн долларов включает три беспилотника, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, а также камеру, фотоаппарат и радары.

Эти дроны могут оставаться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 метров.

Raybird является одним из лишь пяти БПЛА во всем мире с такими возможностями, но он экономически выгоднее, чем его иностранные аналоги.

Производство дронов в Украине

Отметим, Украина во время войны нарастила производство дронов разных типов.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявили, что у Украины есть возможности за год произвести более 3 млн беспилотников разных типов. Тем не менее государство может покрыть лишь часть потребностей производства, поэтому привлекается помощь партнеров.

Как сообщили в Генштабе, беспилотники на фронте преобладают по эффективности классические виды оружия.

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