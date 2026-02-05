Еще одной категории предприятий разрешили бронировать 100% работников

В Украине производители трансформаторного оборудования смогут бронировать от мобилизации 100% сотрудников. Правительство приняло соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - сообщила Свириденко.
По ее словам, отныне предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников.
Также правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной - два вместо трех.
Премьер отметила, что это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.
С 4 декабря прошлого года критически важным предприятиям разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, включая военнообязанных с нарушениями учета.
Также недавно стало известно, что работники энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будут забронированы от мобилизации.