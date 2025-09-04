Производитель ракеты "Фламинго" представил новый ударный беспилотник FP-2

Украинская компания Fire Point представила новый ударный дрон FP-2, который предназначен для поражения прифронтовых целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi.
Как отмечает издание, FP-2 по конструкции похож на своего предшественника - дальнобойного FP-1, который украинские воины уже используют для ударов по целям в российском тылу. При этом дальность нового дрона составляет 200 километров, а не 1400, как у предшественника. А боевую часть увеличили до 105 килограмм.
Новый ударный беспилотник представлен в двух модификациях: с автономным наведением для поражения стационарных целей и с ручным управлением оператором по радиоканалу - для работы по движущимся объектам.
По данным разработчиков, дрон уже используется на фронте, а благодаря глубокой унификации с серийным FP-1 поставки на передовую могут быть ускорены. Производители предлагают как стационарный вариант комплекса, так и мобильную установку, замаскированную под армейский грузовик.
Использование дальнобойных дронов с усиленной боевой частью становится все более востребованным в современных боях. Российская армия уже применяет модернизированные Shahed-136/"Герань-2" для ударов по украинским позициям.
Дроны с тепловизорами и системой передачи данных использовались против артиллеристов и операторов БПЛА. Для полетов дальше 50 км они нуждаются в ретрансляторах, которыми могут выступать разведывательные аппараты вроде российского Zala или украинского Shark.
Массовое применение таких беспилотников с тяжелым зарядом позволяет компенсировать нехватку высокоточных ракет, расширять радиус поражения до сотен километров и перегружать системы ПВО противника.
Стоит заметить, что компания Fire Point также производит дальнобойные ракеты "Фламинго", которые могут уничтожать цели на расстоянии до 1300 километров.
При этом вчера, 3 сентября, стало известно, что топливо для таких ракет будут производить в Дании.