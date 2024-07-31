Производит двигатели для авиации. Партизаны пробрались на завод под Ярославлем (фото)

Операции партизан

Украинские партизаны постоянно проводят разведку российских заводов и других стратегических объектов российской промышленности, участвующих в пополнении резервов на фронте в Украине.

Недавно партизаны разведали Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники. Кроме того, как на днях признались партизаны,они вместе с крымчанами помогли Силам обороны Украины нанести удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму.

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