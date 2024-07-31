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Производит двигатели для авиации. Партизаны пробрались на завод под Ярославлем (фото)

Фото: партизаны пробрались на завод под Ярославлем, производящий двигатели для авиации (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны пробрались на завод под Ярославлем (Россия). Он производит двигатели для боевой и гражданской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"АТЕШ" пробрался на завод ростеха в Ярославской области. Речь идет об объединенной двигателестроительной корпорации "Сатурн", - говорится в сообщении.

На предприятии проходит разработка, производство и сервисное обслуживание двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса РФ. 

Партизаны признались, что располагают информацией об уязвимых точках на складах с горючими жидкостями.

"Завод работает ежедневно и только полное выведение из строя стратегического критического объекта инфраструктуры позволит критическим образом повлиять и существенно сократить обслуживание и производство нескольких десяток тысяч двигателей для военной авиации оккупантов", - отмечают в "АТЕШ".

 


 

Операции партизан

Украинские партизаны постоянно проводят разведку российских заводов и других стратегических объектов российской промышленности, участвующих в пополнении резервов на фронте в Украине.

Недавно партизаны разведали Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники. Кроме того, как на днях признались партизаны,они вместе с крымчанами помогли Силам обороны Украины нанести удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму.

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