Виробляє двигуни для авіації. Партизани пробралися на завод під Ярославлем (фото)

Операції партизанів

Українські партизани постійно проводять розвідку російських заводів та інших стратегічних об'єктів російської промисловості, які беруть участь у поповненні резервів на фронті в Україні.

Нещодавно партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки. Крім того, як днями зізналися партизани, вони разом з кримчанами допомогли Силам оборони України завдати удару по військовому аеродрому "Саки" в Криму.

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