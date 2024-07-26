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Силы обороны ночью поразили аэродром "Саки", последствия уточняются, - Генштаб

Пятница 26 июля 2024 13:05
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Силы обороны ночью поразили аэродром "Саки", последствия уточняются, - Генштаб Фото: аэродром "Саки" (wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 26 июля, Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Саки", который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Последствия удара пока уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают уничтожать военную инфраструктуру врага. Этой ночью был нанесен удар по аэродрому "Саки", который Российская Федерация (РФ) использует для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

"Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военных объект РФ", - добавили в Генштабе.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 26 июля в Крыму раздавались взрывы. Также в сети утверждали о поражении склада с боеприпасами на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. В результате "прилета" возник пожар.

Как рассказывал Telegram-канал Astra, при ударе по аэродрому могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.

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