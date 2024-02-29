В Армении заговорили о возможности вступления в ЕС

Республика Армения должна задуматься о возможности стать кандидатом на членство в Евросоюзе.

Об этом заявил спикер Национального собрания Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Азатутут ".

Он сказал, что власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО.

Однако, по его словам, Армении следует задуматься о возможности стать кандидатом на членство в Евросоюзе.

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия, будучи демократической страной, является нашей самой большой системой безопасности", - сказал Симонян.

Стремление к ЕС без резких шагов

Спикер Национального собрания сказал, что не хочет спешить в выводах по изменению внешнеполитического вектора.

"Я не хочу, чтобы получилось так, что сделан какой-то односторонний шаг, и можно сказать, что наши действия показывают, что у нас гораздо ниже показатели демократии, чем у многих наших стран-партнеров, которые уже являются членами Европейского Союза, и мы этого не говорим, наши партнеры в Европейском Союзе говорят это через резолюции", - сказал он.

Симонян добавил, что Армении следует думать в направлении ЕС, но поскольку речь идет о государстве, то нехорошо делать резкие шаги.

Армения удаляется от России

Вчера стало известно, что правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации по территориальной целостности Армении не изменится.

Также СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению.

Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения не была союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.