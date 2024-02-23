Зеленский в ближайшее время посетит Армению, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Дата визита окончательно не подтверждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Factor TV .

Издание указывает, что сейчас готовится визит президента Украины в Армению. На текущий момент с украинской стороной ведутся переговоры о сроках.

"Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте", - пишет издание.

Поверенный в делах Украины в Армении Лобач Валерий не опроверг эту информацию журналистам Factor TV.

Сначала ему задали вопрос о возможных последствиях российско-украинской войны на Южном Кавказе, на что дипломат ответил, что "на самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу сказать".

Что еще сказал дипломат

"Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок, вы увидите через несколько дней", - сказал дипломат.

По его словам, Украина сделает все для урегулирования и стабилизации региона. На вопрос журналиста, имеет ли он в виду возможный визит президента Украины, Валерий Лобач ответил, что "весна принесет в Армению много позитивных событий".

Отношения Армении и Украины

Армения не поддерживает российское вторжение в Украину и периодически заявляет о своей позиции.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения - не союзник России в вопросе Украины. Политик напомнил о международном праве о признании государственных границ и подчеркнул дружественность армян к украинскому народу.

Также Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарства и медикаментов.

А в октябре во время визита в Италию президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.