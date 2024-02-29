У Вірменії заговорили про можливість вступу в ЄС

Республіка Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

Про це заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Азатутюн ".

Він сказав, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО.

Однак, за його словами, Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

"Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки", - сказав Симонян.

Прагнення до ЄС без різких кроків

Спікер Національних зборів сказав, що не хоче поспішати у висновках щодо зміни зовнішньополітичного вектора.

"Я не хочу, щоб вийшло так, що зроблено якийсь односторонній крок, і можна сказати, що наші дії показують, що в нас набагато нижчі показники демократії, ніж у багатьох наших країн-партнерів, які вже є членами Європейського Союзу, і ми цього не кажемо, наші партнери в Європейському Союзі кажуть це через резолюції", - сказав він.

Симонян додав, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки.

Вірменія віддаляється від Росії

Учора стало відомо, що уряд готовий юридично заморозити участь країни в ОДКБ, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться.

Також ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію.

А прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України з початку вторгнення в лютому 2022 року.