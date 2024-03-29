В Армении запретили трансляцию передач пропагандиста Соловьева

Авторские передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не будут транслировать в Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна.

По его словам, поводом для блокировки стали постоянные нарушения соглашения "о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации". В частности, была нарушена статья 5 указанного договора. Она предусматривает исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей, а также исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь. Владимир Соловьев