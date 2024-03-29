В Армении запретили трансляцию передач пропагандиста Соловьева
Авторские передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не будут транслировать в Армении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна.
По его словам, поводом для блокировки стали постоянные нарушения соглашения "о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации".
В частности, была нарушена статья 5 указанного договора.
Она предусматривает исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей, а также исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь.
Владимир Соловьев
Один из главных российских пропагандистов. Поддерживает военную агрессию РФ против Украины с 2014 года. Находится под санкциями ЕС, США, Канады, Великобритании.
В марте 2022 года Государственное бюро расследований собрало необходимые материалы для объявления в международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева. Украинский суд уже заочно его арестовал.
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