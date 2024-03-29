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В Армении запретили трансляцию передач пропагандиста Соловьева

Армения, Пятница 29 марта 2024 22:59
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В Армении запретили трансляцию передач пропагандиста Соловьева Архивное фото: Владимир Соловьев (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Авторские передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не будут транслировать в Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна.

По его словам, поводом для блокировки стали постоянные нарушения соглашения "о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации".

В частности, была нарушена статья 5 указанного договора.

Она предусматривает исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей, а также исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь.

Владимир Соловьев

Один из главных российских пропагандистов. Поддерживает военную агрессию РФ против Украины с 2014 года. Находится под санкциями ЕС, США, Канады, Великобритании.

В марте 2022 года Государственное бюро расследований собрало необходимые материалы для объявления в международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева. Украинский суд уже заочно его арестовал.

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