Російського пропагандиста Соловйова оголосять у міжнародний розшук, - ДБР
Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрало необхідні матеріали для оголошення в міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова. Український суд вже заочно його заарештував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДБР.
Повідомляється, що 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого і обрав Соловйову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
До цього йому було оголошено підозру в публічних закликах до зміни державних кордонів України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.
"Встановлено, що Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну і закликав до зміни її територіального устрою, в тому числі через проведення військових дій і знищення військової інфраструктури і мирного населення", - йдеться в повідомленні.
Слідчі зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук. Його найближчим часом направлять зарубіжним колегам.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова.
А італійська влада конфіскувала його віллу на озері Комо.
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