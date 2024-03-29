У Вірменії заборонили трансляцію передач пропагандиста Соловйова

Авторські передачі російського пропагандиста Володимира Соловйова більше не транслюватимуть у Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра високотехнологічної промисловості Вірменії Авета Погосяна .

За його словами, приводом для блокування стали постійні порушення угоди "про співпрацю у сфері масових телекомунікацій між урядом Республіки Вірменія та урядом Російської Федерації".

Зокрема, було порушено статтю 5 зазначеного договору.

Вона передбачає виключення програм образливого змісту щодо народів і національних цінностей, а також виключення втручання в передвиборчі кампанії та у внутрішньополітичне життя.

Володимир Соловйов