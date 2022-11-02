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В Армении резко отреагировали на крики Лукашенко в адрес Пашиняна

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Среда 02 ноября 2022 17:53
В Армении резко отреагировали на крики Лукашенко в адрес Пашиняна Фото: Александр Лукашенко, лидер белорусского режима (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявления лидера белорусского режима Александра Лукашенко в адрес армянского премьера Никола Пашиняна ставят под сомнение его обязательства перед Организацией договора коллективной безопасности.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

“Не считаем уместным комментировать невзвешенные, не соответствующие логике переговоров, и вовсе не союзнические или партнерские, ставящие под сомнение обязательства в рамках подписанного им же государства-участника ОДКБ, комментарии президента Беларуси”, - заявил Унанян, комментируя резкие высказывания Лукашенко в адрес Пашиняна.

Отметим, что, по информации издания "Зеркало", в ходе саммита ОДКБ белорусский диктатор позволил себе эмоциональные высказывания по вопросам, которые были подняты премьером Армении.

"Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашей позиции?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем", - приводит издания слова Лукашенко.

При этом на второй вопрос - просьбу к ОДКБ составить дорожнюю карту по восстановлению территориальной целостности Армении - Лукашенко также отреагировал эмоционально:

"Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым (президент Азербайджана - ред.), если надо - попросите президента России (Владимира Путина - ред), и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже, вы же сами это понимаете!".

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