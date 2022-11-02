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У Вірменії різко відреагували на крики Лукашенка на адресу Пашиняна

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Середа 02 листопада 2022 17:53
У Вірменії різко відреагували на крики Лукашенка на адресу Пашиняна Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заяви лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка на адресу вірменського прем'єра Нікола Пашиняна ставлять під його зобов'язання перед Організацією договору колективної безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Арменпрес", про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Вірменії Ваан Унанян.

"Не вважаємо доречним коментувати незважені, що не відповідають логіці переговорів, і зовсім не союзницькі чи партнерські, що ставлять під сумнів зобов'язання в рамках підписаної ним же держави-учасниці ОДКБ, коментарі президента Білорусі", - заявив Унанян, коментуючи різкі висловлювання Лукашенко.

Зазначимо, що, за інформацією видання "Дзеркало", під час саміту ОДКБ білоруський диктатор дозволив собі емоційні висловлювання щодо питань, які порушив прем'єр Вірменії.

"Ви поставили перед нами два питання. Перше, читаю: "Оцінка подій та позиція ОДКБ". Ви зажадали від нас визначитися з нашою позицією. Ви що, не знаєте нашої позиції?! Ми хочемо, щоб між сусідніми державами було врегульовано конфлікт мирним шляхом", - наводить видання слова Лукашенка.

При цьому на друге питання - прохання до ОДКБ скласти дорожню карту щодо відновлення територіальної цілісності Вірменії - Лукашенко також відреагував емоційно:

"Яку дорожню карту?! Я вам на це одразу відповідаю: сядьте з Ільхамом Алієвим (президент Азербайджану - ред.), якщо треба - попросіть президента Росії (Володимира Путіна - ред.), і ухваліть рішення! Не ухвалете сьогодні - буде ж гірше, ви ж самі це розумієте!".

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