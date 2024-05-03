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В Армении Пашиняна хотят обвинить в госизмене за договоренности с Азербайджаном

Ереван, Пятница 03 мая 2024 18:45
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В Армении Пашиняна хотят обвинить в госизмене за договоренности с Азербайджаном Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну могут предъявить обвинения в государственной измене за то, что он договорился о делимитации границы с Азербайджаном.

Об этом заявила генпрокурор Армении Анна Вардапетян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".

Юрист, бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян и полковник запаса Вооруженных сил Армении Айк Наапетян передали в Генпрокуратуру требование привлечь к ответственности Пашиняна за делимитацию границы Армении и Азербайджана.

По мнению авторов требования, Пашинян “незаконно сдал территории Армении и должен быть обвинен в госизмене”.

"Заявление направлено в СНБ (Совет нацбезопасности - ред.) для проверки документов, в частности ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметила Вардапетян.

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля Армения и Азербайджан впервые заявили о договоренностях насчет делимитации границ в районе нескольких пограничных населенных пунктов.

Уже через несколько дней на том участке начали устанавливать пограничные столбы.

Это произошло после того, как Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах.

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Армения Азербайджан Никол Пашинян
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