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Пашинян заговорил о "красной линии" в отношениях с Россией

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Понедельник 15 мая 2023 19:48
Пашинян заговорил о "красной линии" в отношениях с Россией Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Дмитрий Браславский

Армения не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с Россией, это - "красная линия" для Еревана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое приводит Respekt.

"Были созданы новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными по подсанкционным товарам, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией", - говорится в заявлении.

По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза и имеет тесные экономические связи с Россией. Пашинян добавил, что армянский бизнес любит участвовать в программах, созданных в последнее время.

"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша "красная линия". И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", - сказал премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения не помогает России обходить введенные против нее ограничения стран Запада.

Также мы писали, что война РФ против Украины подталкивает бывшие советские страны в новые союзы. Казахстан и Армения начали налаживать контакт со сторонами, влияние которых в регионе Москва долгое время пыталась ограничить.

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