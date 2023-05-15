Пашинян заговорил о "красной линии" в отношениях с Россией

Армения не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с Россией, это - "красная линия" для Еревана.

"Были созданы новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными по подсанкционным товарам, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией", - говорится в заявлении.

По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза и имеет тесные экономические связи с Россией. Пашинян добавил, что армянский бизнес любит участвовать в программах, созданных в последнее время.

"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша "красная линия". И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", - сказал премьер-министр Армении.