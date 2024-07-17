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ЕС одобрил начало диалога о безвизе и предоставление первой военной поддержки Армении, - СМИ

Среда 17 июля 2024 19:52
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ЕС одобрил начало диалога о безвизе и предоставление первой военной поддержки Армении, - СМИ Иллюстративное фото: Евросоюз начнет диалог о безвизе с Арменией (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Послы Европейского Союза дали "зеленый свет" для начала диалога о безвизе с Арменией и согласовали оказание военной помощи из Европейского фонда мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что теперь, после решения послов, Европейская комиссия должна уже в ближайшие месяцы разработать план действий по диалогу по визовой либерализации с правительством Армении.

"Речь идет о защите документов, границах, реадмиссии. Речь также о вопросах фундаментальных прав. Это как целое досье на сотни страниц, которое Армения должна выполнить, и на это уйдут годы", – корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, окончательная отмена виз для армян потребует единодушной поддержки всех стран-членов ЕС.

"Есть несколько стран, в частности Швеция, Австрия и Нидерланды, которые очень, скажем так, осторожно относятся к предоставлению визовой либерализации другим странам. Поэтому это еще далеко не завершено дело. Есть много препятствий и проблем", - добавил он.

Отношения ЕС и Армении

Взаимоотношения между ЕС и Арменией развиваются в рамках Восточного партнерства, направленного на укрепление сотрудничества и политических связей. Партнерство охватывает широкий спектр сфер, включая экономическое, политическое и сотрудничество безопасности.

Одним из ключевых аспектов отношений является диалог по безвизовому режиму. Отметим, что лидеры ЕС впервые пообещали начать переговоры о либерализации визового режима с Ереваном на саммите Восточного партнерства с Арменией и пятью другими бывшими советскими республиками еще в 2017 году.

Ранее СМИ сообщали, что Армения планирует взять курс на ЕС и официально отойти от Москвы. В частности, в начале марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью подтвердил, что власти его страны обсуждают возможность присоединения страны к Европейскому союзу.

Больше о том, как Армения берет курс на ЕС и как может отреагировать РФ – в материале РБК-Украина.

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