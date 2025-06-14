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Когда Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение: Пашинян назвал сроки

Суббота 14 июня 2025 03:57
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Когда Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение: Пашинян назвал сроки Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армения рассчитывает подписать с Азербайджаном мирное соглашение уже до конца этого года. Сейчас это одна из целей Еревана.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress.

По словам Пашиняна, Азербайджан хочет обсудить возможность роспуска переговорных структур, которые были созданы в формате Минской группы ОБСЕ. Такая повестка является приемлемой для Армении.

"Но есть очень важный нюанс: мы должны быть уверены, что исключена ситуация, когда страница конфликта закрывается на территории Азербайджана, но превращается в новые претензии на территорию Армении", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что отдельные круги в Азербайджане называют 60% территории Армении "западным Азербайджаном". Это фактически территориальные претензии.

"Наш подход заключается в том, чтобы подписать мирное соглашение и одновременно распустить эти механизмы. Я думаю, что мы должны попытаться реализовать все это как минимум до конца этого года", - рассказал Пашинян.

Конфликт Армении и Азербайджана

Напомним, в 2023 году армяно-азербайджанский конфликт перешел в фазу резкого обострения. В центре противостояния находился Нагорный Карабах. В ходе боевых действий, которые развернулись в сентябре 2023-го, погибли десятки военнослужащих с обеих сторон, а также мирные жители, что вызвало беспокойство со стороны международного сообщества.

Ситуация достигла критической отметки после масштабной наступательной операции азербайджанской армии, в результате которой армянская сторона потеряла контроль над частью населённых пунктов в регионе.

В итоге Азербайджану и Армении удалось договориться о перемирии. Сейчас стороны обсуждают возможность мирного соглашения. Текст стороны уже согласовали.

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Армения Азербайджан Никол Пашинян
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