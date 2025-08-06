ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп встретится с лидерами Армении и Азербайджана: могут объявить мирную сделку, - WP

Среда 06 августа 2025 03:40
UA EN RU
Трамп встретится с лидерами Армении и Азербайджана: могут объявить мирную сделку, - WP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Проведение такой встречи подтвердили два высокопоставленных чиновников Белого дома. Один из них заявил, что возможно, на ней будет объявлено о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией.

Как ожидается, Трамп встретится 8 августа непосредственно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Что предшествовало

В прошлом месяце лидеры двух стран встретились в ОАЭ для проведения мирных переговоров. Однако о какой-либо резолюции так и не объявили, несмотря на заявление официальных лиц в начале года о подготовке предварительного соглашения.

К слову, еще чуть раньше, в июне, Пашинян заявил, что Армения рассчитывает подписать с Азербайджаном мирное соглашение уже до конца этого года. Он подчеркнул, что это одна из целей Еревана.

Напомним, что две бывшие страны СССР воюют уже несколько десятилетий, с тех пор как Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и перешел под управление Армении.

WP отметило, что до того, как азербайджанские войска вернули Нагорный Карабах под свой контроль (в сентябре 2023 года), регион был преимущественно армянским, что привело к бегству многих этнических армян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Армения Азербайджан
Новости
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО