Трамп встретится с лидерами Армении и Азербайджана: могут объявить мирную сделку, - WP

В пятницу президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Проведение такой встречи подтвердили два высокопоставленных чиновников Белого дома. Один из них заявил, что возможно, на ней будет объявлено о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией.

Что предшествовало

В прошлом месяце лидеры двух стран встретились в ОАЭ для проведения мирных переговоров. Однако о какой-либо резолюции так и не объявили, несмотря на заявление официальных лиц в начале года о подготовке предварительного соглашения.

К слову, еще чуть раньше, в июне, Пашинян заявил, что Армения рассчитывает подписать с Азербайджаном мирное соглашение уже до конца этого года. Он подчеркнул, что это одна из целей Еревана.

Напомним, что две бывшие страны СССР воюют уже несколько десятилетий, с тех пор как Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и перешел под управление Армении.

WP отметило, что до того, как азербайджанские войска вернули Нагорный Карабах под свой контроль (в сентябре 2023 года), регион был преимущественно армянским, что привело к бегству многих этнических армян.