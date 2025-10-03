Армения не соглашается на ряд требований Азербайджана в проекте мирного соглашения, - глава МИД

Армения не соглашается с некоторыми предварительными условиями, выдвигаемыми Азербайджаном для подписания мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World .

"Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку дня. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут осуществляться до подписания", - отметил Мирзоян.

По его словам, стороны, например, обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

Он также отметил, что текст соглашения уже парафирован, и Ереван готов подписать его как можно быстрее.