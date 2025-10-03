Армения не соглашается на ряд требований Азербайджана в проекте мирного соглашения, - глава МИД
Армения не соглашается с некоторыми предварительными условиями, выдвигаемыми Азербайджаном для подписания мирного соглашения.
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World.
"Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку дня. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут осуществляться до подписания", - отметил Мирзоян.
По его словам, стороны, например, обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.
Он также отметил, что текст соглашения уже парафирован, и Ереван готов подписать его как можно быстрее.
Что предшествовало
Напомним, в начале августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение.
Конфликт Армении и Азербайджана сосредоточен вокруг Нагорного Карабаха - региона в Азербайджане, где до 2023 года большинство составляли этнические армяне. После распада СССР конфликт перерос в войну, а затем во Вторую Карабахскую войну 2020 года, когда Азербайджан вернул значительную часть территорий.
В 2023 году Азербайджан полностью восстановил контроль над Карабахом, что вызвало массовый отток армян.