ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вірменія не погоджується на ряд вимог Азербайджану у проекті мирної угоди, - глава МЗС

П'ятниця 03 жовтня 2025 11:14
UA EN RU
Вірменія не погоджується на ряд вимог Азербайджану у проекті мирної угоди, - глава МЗС Фото: Арарат Мірзоян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вірменія не погоджується з деякими попередніми умовами, що висуваються Азербайджаном для підписання мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.

"Азербайджанська сторона висуває певні попередні умови, ми не поділяємо цей порядок денний. Однак ще до фінальної церемонії підписання мирного договору існують процеси, які вже йдуть або можуть здійснюватися до підписання", - зазначив Мірзоян.

За його словами, сторони, наприклад, обговорювали можливість більшої толерантності стосовно один одного і перспективи співпраці на міжнародних майданчиках.

Він також зазначив, що текст угоди вже парафований, і Єреван готовий підписати його якнайшвидше.

Що передувало

Нагадаємо, на початку серпня у Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану зосереджений навколо Нагірного Карабаху – регіону в Азербайджані, де до 2023 року більшість становили етнічні вірмени. Після розпаду СРСР конфлікт переріс у війну, а потім у Другу Карабаську війну 2020 року, коли Азербайджан повернув значну частину територій.

У 2023 році Азербайджан повністю відновив контроль над Карабахом, що спричинило масовий відтік вірмен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вірменія Азербайджан
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим