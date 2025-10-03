Вірменія не погоджується на ряд вимог Азербайджану у проекті мирної угоди, - глава МЗС
Вірменія не погоджується з деякими попередніми умовами, що висуваються Азербайджаном для підписання мирної угоди.
Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.
"Азербайджанська сторона висуває певні попередні умови, ми не поділяємо цей порядок денний. Однак ще до фінальної церемонії підписання мирного договору існують процеси, які вже йдуть або можуть здійснюватися до підписання", - зазначив Мірзоян.
За його словами, сторони, наприклад, обговорювали можливість більшої толерантності стосовно один одного і перспективи співпраці на міжнародних майданчиках.
Він також зазначив, що текст угоди вже парафований, і Єреван готовий підписати його якнайшвидше.
Що передувало
Нагадаємо, на початку серпня у Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану зосереджений навколо Нагірного Карабаху – регіону в Азербайджані, де до 2023 року більшість становили етнічні вірмени. Після розпаду СРСР конфлікт переріс у війну, а потім у Другу Карабаську війну 2020 року, коли Азербайджан повернув значну частину територій.
У 2023 році Азербайджан повністю відновив контроль над Карабахом, що спричинило масовий відтік вірмен.