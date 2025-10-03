Вірменія не погоджується на ряд вимог Азербайджану у проекті мирної угоди, - глава МЗС

Вірменія не погоджується з деякими попередніми умовами, що висуваються Азербайджаном для підписання мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World .

"Азербайджанська сторона висуває певні попередні умови, ми не поділяємо цей порядок денний. Однак ще до фінальної церемонії підписання мирного договору існують процеси, які вже йдуть або можуть здійснюватися до підписання", - зазначив Мірзоян.

За його словами, сторони, наприклад, обговорювали можливість більшої толерантності стосовно один одного і перспективи співпраці на міжнародних майданчиках.

Він також зазначив, що текст угоди вже парафований, і Єреван готовий підписати його якнайшвидше.