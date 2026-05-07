Армения не поддерживает РФ в войне против Украины, - Пашинян

Армения официально подтвердила, что не является союзником России в войне против Украины, и продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress .

Позиция Армении относительно войны в Украине

Во время правительственного брифинга глава армянского правительства отметил неизменность курса страны по украинскому вопросу.

Он напомнил, что Ереван оказывает гуманитарную помощь и дистанцируется от действий Кремля.

"Я уже делал заявления на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины", - подчеркнул Пашинян.

Принципы мирного процесса

Премьер-министр Армении отметил, что страна опирается на Алма-Атинскую декларацию, которая является фундаментальной для развития отношений с другими государствами.

Этот документ лежит в основе как признания территориальной целостности бывших республик СССР, так и текущего мирного процесса с Азербайджаном.

"Вы знаете, насколько важна и основополагающая для нас Алма-Атинская декларация... И это наша принципиальная позиция", - добавил он.