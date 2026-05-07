Армения не поддерживает РФ в войне против Украины, - Пашинян
Армения официально подтвердила, что не является союзником России в войне против Украины, и продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress.
Позиция Армении относительно войны в Украине
Во время правительственного брифинга глава армянского правительства отметил неизменность курса страны по украинскому вопросу.
Он напомнил, что Ереван оказывает гуманитарную помощь и дистанцируется от действий Кремля.
"Я уже делал заявления на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины", - подчеркнул Пашинян.
Принципы мирного процесса
Премьер-министр Армении отметил, что страна опирается на Алма-Атинскую декларацию, которая является фундаментальной для развития отношений с другими государствами.
Этот документ лежит в основе как признания территориальной целостности бывших республик СССР, так и текущего мирного процесса с Азербайджаном.
"Вы знаете, насколько важна и основополагающая для нас Алма-Атинская декларация... И это наша принципиальная позиция", - добавил он.
Пашинян потроллил Путина
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными.
В то же время в Ереване начали открыто обсуждать возможность разрыва стратегических отношений с РФ. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна может принять решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, если Москва пойдет на повышение цены на газ для республики.
Такие заявления звучат на фоне подготовки к решающим выборам в Армении, которые могут определить будущее государства - окончательный выход из-под влияния Кремля или возвращение к роли российского сателлита.
Пока Москва готовит план реванша пророссийских сил, действующая власть Армении оказалась перед выбором между реальной независимостью и риском бесконечной войны.