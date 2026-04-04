Армения пригрозила России выходом из ОДКБ и назвала условие

15:40 04.04.2026 Сб
2 мин
В Ереване заявили, что жесткая реакция возможна в случае повышения цены на российский газ
aimg Мария Науменко
Армения пригрозила России выходом из ОДКБ и назвала условие Фото: флаг Армении (Getty Images)

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия пойдет на повышение цены на газ для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS.am.

Читайте также: РФ теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа", - СВР

Как сообщается, об этом Симонян сказал 4 апреля на брифинге перед внеочередным заседанием партии "Гражданский договор", комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

По словам спикера парламента, подобные разговоры между сторонами не являются новыми, а вопрос цен на газ или другие товары обсуждаются уже много лет.

Симонян заявил, что если будет принято соответствующее решение, Армения "примет свое решение" и выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС.

В то же время он подчеркнул, что не думает, будто до этого дойдет, поскольку после этого между лидерами двух стран состоялся "очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор".

По его словам, премьер Армении во время контактов с российской стороной озвучил позицию Еревана, а оценки, которые появились по этому поводу в интернете, в целом совпадают с его видением.

"Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но при этом будем защищать интересы Республики Армения", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Владимиром Путиным отмечал, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются полностью свободными. Он также заявлял, что демократия для Еревана является принципиальным вопросом, даже несмотря на то, что часть граждан считает уровень политической активности чрезмерным.
