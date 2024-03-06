Армения официально захотела выгнать российских пограничников из аэропорта "Звартноц"

По его словам, у Армении есть четкая позиция по этому вопросу. И она заключается в том, что пограничные войска Армении должны в полном объеме нести свою службу в аэропорту "Звартноц".

"Армения имеет четкую позицию по этому вопросу и проинформировала об этом Россию в официальном письме", - сказал он.

Также на вопрос, почему этот вопрос возник именно сейчас, Григорян ответил, что за время независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях.

"На данный момент Армения имеет полную возможность осуществлять полный контроль в аэропорту", - подытожил он.

Международный аэропорт "Звартноц"

Расположен на западе города, недалеко от храма Звартноц, в 12 км к западу от Еревана. Аэропорт "Звартноц" является главным международным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что никто РФ об этом решении по официальным каналам не сообщал.

Армения отходит от российского курса

Следует отметить, что на прошлой неделе Пашинян заявил о том, что Армения не была союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс из России на Запад".