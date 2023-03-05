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В Нагорном Карабахе очередное обострение, есть жертвы

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Нагорный Карабах, Воскресенье 05 марта 2023 16:45
В Нагорном Карабахе очередное обострение, есть жертвы Фото: село Фаррух (baku.ws)
Автор: Наталья Кава

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Сегодня, 5 марта, там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Как рассказали в ведомстве, они получили информацию о том, что по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу будут везти военное снаряжение, боеприпасы и личный состав из Армении в Азербайджан. Там временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

"Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделения азербайджанской армии попытались задержать и проверить транспортные средства, осуществляющие незаконные военные перевозки. С противоположной стороны открыли огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", - сказано в сообщении.

В то же время, Эхо Кавказа пишет, что власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили об обстреле автомобиля паспортно-визового отдела полиции азербайджанскими военными. Это привело к гибели трех полицейских и ранению одного военного.

Кроме этого, в Нагорном Карабахе выдвинули обвинения Азербайджану в нарушении режима прекращения огня 2 и 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. И это стало вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля над региональными союзниками.

При этом в октябре сообщалось, что армянская сторона готова продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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